Noi tutti da piccoli abbiamo guardato almeno una volta la famosissima serie animata Pokemon, il cartone che narra le avventure di Ash e dei suoi amici alla ricerca di nuovi Pokemon da scoprire e alla conquista delle palestre per diventare degli allenatori di Pokemon, si tratta di uno degli anime più famosi al mondo.

Quello che in pochi sanno però, è che Pokemon nasconde un episodio bandito che stando alla storia ha causato in Giappone in centinaia di bambini crisi epilettiche, si tratta del 38° episodio della prima serie di Pokemon dal titolo “Electric Soldier Porygon”.

L’episodio incriminato

L’episodio racconta le vicende di Ash alle prese con un centro Pokemon il cui sistema di invio di Pokemon non funziona, questo a causa del Team Rocket che ha rapito un Porygon, l’unico pokemon creato dall’uomo insieme a MewTwo, nonché l’unico in grado di accedere al cyberspazio, ecco dunque che Ash e suoi amici, fiancheggiati da un altro Porygon, entrano nel cyberspazio per andare a salvare l’altro.

L’episodio si conclude con Pikachu che salva la situazione con il suo superfulmine che fa esplodere il tutto con lampi rossi e blu scaraventando via il Team Rocket e riportando tutto alla normalità, ebbene quel giorno lo share in Giappone fu come di consueto abbastanza elevato, circa 4,6 milioni di famiglie in tutto il Giappone.

Dopo la messa in onda a risultare elevato fu anche il numero di persone che iniziò ad accusare strani sintomi: nausea, cefalea, sensazione di vertigini, visione offuscata e nei peggiori dei casi, cecità momentanea, perdita di coscienza e convulsioni, per la precisione i dati riportano che 685 persone sono state trasportate in ambulanza in ospedale, di cui molte hanno iniziato a stare meglio già durante il viaggio, ma altre hanno dovuto ricorrere al ricovero.