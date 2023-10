Le radiazioni elettromagnetiche emesse ogni giorno e secondo dagli smartphone possono causare gravi problemi nell’organismo, tanto da essere state inserite come probabili cancerogene da parte dell’OMS, acronimo di Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il quantitativo di radiazioni viene oggi misurato dal cosiddetto SAR, il tasso di assorbimento specifico che va sostanzialmente ad indicare quante ne vengono assorbite dal corpo umano per unità di chilogrammo, in seguito ad una esposizione di circa 30 minuti. Per cercare di tutelare al massimo la salute, l’UE ha imposto un limite di 2 W/kg, un valore che non può essere superato, pena la non commercializzazione del prodotto sul territorio.

Collegandovi qui potrete avere sul vostro smartphone le offerte con i codici sconto Amazon completamente in regalo.

Smartphone radioattivi, ecco i modelli con il SAR più alto

Bisogna ammettere che nel corso degli ultimi anni, salvo sporadici casi, i produttori abbiano lavorato duramente per cercare di ridurre al massimo il SAR dei propri smartphone, basti pensare infatti che tutti i modelli con il valore più alto sono stati prodotti diversi anni or sono, per capire la portata delle nostre affermazioni.

Al primo posto della classifica troviamo Motorola Edge, con 1,79 W/kg, seguito da OnePlus 6T e ZTE Axon 11 5G, che raggiungono i valori di 1,55 e 1,59 W/kg. Scendendo nella lista scorgiamo la presenza di Sony Xpderia XA2 Plus, con un valore di 1,41 W/kg, mentre concludono la top ten Google Pixel 3X, fermo a 1,39 W/kg, e l’accoppiata Pixel 4a e Oppo Reno 5G, con il loro 1,37 W/kg.

Valori, come avete potuto voi stessi notare, molto lontani da quelli che sono i limiti massimi imposti dalla Legge, se non in rarissime occasioni.