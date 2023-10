Le radiazioni degli smartphone sono pericolose, la classifica

Purtroppo anche gli smartphone emettono delle radiazioni ogni giorno, ma molti utenti questo non lo sanno. In realtà dovrebbe essere dato per scontato siccome uno smartphone per ricevere il segnale telefonico ha bisogno anche di emettere delle onde radio. In questo caso bisogna dire che ci sono diversi dispositivi che però ne emettono molte di più rispetto ad altri.

Guardare sul retro della scatola i valori SAR di ogni smartphone dovrebbe essere obbligatorio, proprio come la volontà di conoscere le specifiche tecniche. In basso c’è un pratico elenco.

Radiazioni smartphone, questa è la classifica con tutti i dati per ogni smartphone

Ecco una rapida classifica degli smartphone in base a quelli che sono i livelli di emissione di radiazioni. Al primo posto, troviamo il Galaxy S22 con un valore di 1,21. Al secondo posto, con un valore di 1,05, ci sono il Galaxy S22 Ultra e l’A52, entrambi prodotti da Samsung. Al terzo posto c’è il Realme GT Neo 2 con un valore di 1,19, mentre al quarto posto c’è l’Oneplus Nord CE 2 con un valore di 1,02.

Andando avanti, il Google Pixel 6 ha un valore di 1,00, e il Google Pixel 6 Pro è alla pari con l’iPhone 13 Pro e il 13 Pro Max, con un valore di 0,99 ciascuno. Per quanto riguarda gli iPhone 7, 7 Plus e 8, i valori di emissione sono rispettivamente 1,37, 1,34 e 1,35.

Alcuni altri marchi presentano livelli di emissione nettamente più elevati, come ad esempio l’ASUS Zenfone 6 con un valore di 1,57, il Google Pixel 3 XL con 1,39, l’Huawei Mate 9 con un sorprendente valore di 1,64 e il ROG Phone 6 con 1,35.