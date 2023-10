1Mobile spara 220 GIGA e distrugge CoopVoce facilmente

1Mobile è sicuramente uno dei provider migliori, peraltro uno di quei gestori che offre più contenuti in assoluto. La sfida con tante altre realtà è sempre aperta, proprio per provare a sfilargli quanto più utenti possibile. Il provider detiene ancora una volta sul suo sito ufficiale un’offerta che potrebbe far leccare i baffi a chiunque.

1Mobile, la migliore offerta in assoluto è di nuovo disponibile con 220 GB

Se in passato nessuno avrebbe mai sottoscritto un’offerta di questo gestore, oggi la scena è totalmente cambiata. Gli utenti che hanno bisogno di cambiare proprio per abbassare il prezzo che stanno sostenendo ogni mese, non guardano più il nome.

Prima era tutta una questione di qualità, siccome sul territorio italiano solo alcuni gestori riuscivano ad avere il massimo della connessione. Oggi tutti, bene o male, riescono a navigare dignitosamente, peraltro sfruttando soprattutto il 4G siccome il 5G non è equamente diffuso. Passando poi a quelli che sono i contenuti centrali all’interno di questa offerta, non manca veramente niente all’appello.

1Mobile si mostra infatti alla grande con la sua promo migliore. Questa costa solo 9,99 € al mese per sempre, includendo tutto il meglio. Si parte dai minuti che sono senza limiti per telefonare chiunque voi vogliate. Si prosegue con 50 SMS verso tutti i numeri in Italia e all’estero e infine con 220 giga disponibili per navigare in Internet sfruttando il 4G veloce.

Sono tanti poi i servizi di cui il pubblico può godere, ovviamente in maniera gratuita. C’è da pagare un costo di attivazione molto esiguo solo la prima volta.