La Tim propone una nuova promozione pazzesca dedicata agli utenti che desiderano avere la velocità eccezionale offerta dalle proprie tecnologie e altri servizi inclusi. Un esempio sono i nuovi Pacchetti TV compresi con una piccola aggiunta di 5€ al mese. Inoltre, come se non bastasse, nella promozione è incluso gratuitamente Amazon Prime per ben sei mesi.

Solo per altre poche ore il costo di attivazione è gratis; quindi, vi consigliamo di prendere al più presto una decisione. Vediamo con esattezza cosa include la tariffa e quali sono i tanti motivi per il quale dovresti attivarla.

Tutti i vantaggi della promo TIM internet illimitato

La promozione di cui vi stiamo parlando ha di base il pacchetto TIM INTERNET ILLIMITATO con cui potrete navigare senza limiti anche ad una velocità di 2.5 Gigabit grazie alla tecnologia della fibra FTTH. Sono anche incluse chiamate limitate, senza alcuno scatto alla risposta, effettuabili verso qualsiasi numero sia fisso che mobile all’interno del Paese. Per garantire un servizio estremamente sicuro, l’operatore offre anche TIM Navigazione Sicura che ti permetterà di effettuare ricerche online in assoluta sicurezza. Nel caso in cui i servizi non dovessero funzionare avrei anche a disposizione un servizio clienti altamente competente.

Oltre a tutti questi vantaggi è anche incluso Modem TIM HUB+ Executive, avente una tecnologia altamente sviluppata. Il costo di tutti i servizi è di soltanto 29,90 € al mese per un totale di 24 mesi, con uno sconto di 5€ rispetto alla tariffa originale che era inizialmente di 34,90€. Attenzione però, se desiderate avere i minuti illimitati dovrete attivare l’abbonamento online.

Come abbiamo anticipato, aggiungendo al costo della tariffa soltanto 5€ avrete la possibilità di accedere a tutto il catalogo di Disney+ e hai contenuti TIM Vision. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, infatti generalmente il costo aggiuntivo è di quasi 10€. Grazie ad entrambe le piattaforme avrete a disposizione tantissimi film italiani e internazionali, traduzione originali e serie TV di ogni genere. A tutto ciò viene aggiunto il servizio Amazon Prime gratuitamente per sei mesi. Fate presto, sottoscrivendo l’abbonamento oggi avrete ancora l’attivazione gratis.