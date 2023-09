Tra i vari operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano, gli utenti possono scegliere anche 1Mobile. Quest’ultimo è attivo su rete Vodafone ed ha dalla sua parte un buon catalogo di offerte mobile. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di prorogare anche per ottobre le sue proposte.

1Mobile prorogato fino a metà ottobre il vasto catalogo di offerte

Fino a metà ottobre 2023 gli utenti potranno ancora attivare una delle fantastiche offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale 1Mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare la sua proposta. Gli utenti potranno scegliere tra delle super offerte contenenti una enorme quantità di giga per navigare in internet. Vediamo le più interessanti.

1Mobile Flash 220

Questa offerta include ogni mese fino a 220 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 90 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 9,99 euro al mese e 4,99 euro al mese (se si attiva un nuovo numero o se si richiede la portabilità).

1Mobile Top 150

Questa offerta include ogni mese 150 GB di traffico dati, 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ad un costo di 5 euro per il primo mese. Successivamente, gli utenti pagheranno un costo di 7,99 euro al mese.

1Mobile Special 180

Questa offerta include ogni mese 180 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e 80 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 8,99 euro al mese.