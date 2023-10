A2A, società multiservizi nei settori della produzione, della vendita e della distribuzione di elettricità e gas, ha trovato il modo migliore per farsi perdonare dai suoi utenti. Quando la sua app di ricarica ha smesso di funzionare per 9 ore, tutti gli utenti hanno mostrato un certo disappunto. Per migliorare la situazione la società ha tolto i blocchi alle sue colonnine permettendo a tutti i clienti di ricaricare gratuitamente. Un’iniziativa ammirevole che ha riconquistato la fiducia di tutti gli utenti.

A2A e le sue ricariche gratuite

A2A, dopo la sua iniziativa ha rilasciato un breve comunicato stampa per commentare l’accaduto. Nel comunicato viene espresso il proprio rammarico per l’accaduto, un problema sulla piattaforma tecnologica che regola l’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici. La società ha ribadito che il problema è stato subito risolto in giornata, ma che è consapevole del disagio causato a tutti gli utenti durante le ore di disservizio. Dunque, per rimediare, A2A ha dichiarato che tutte le sue colonnine sarebbero entrate in modalità “free charge” rendendo possibile in questo modo ricaricare gratuitamente. Informazione questa rilasciata su tutti i canali di supporto.

Il managment di A2A e-Moving che gestisce la rete, a partire da Fabio Pressi, amministratore delegato della società, hanno seguito minuto per minuto l’incidente e si sono subito attivati per porre rimedio al problema.

Una scelta decisamente coerente con la politica di Renato Mazzoncini, altro amministratore delegato del gruppo A2A che più volte è intervenuto per promuovere la mobilità elettrica, definendola una missione prioritaria per la propria azienda. Mazzoncini ha dichiarato inoltre di guidare un’auto elettrica da anni ormai, affermando che i suoi figli viaggiano con l’elettrico praticamente da quando sono nati. A prova del fatto che crede fermamente nelle idee della società che rappresenta con il suo lavoro.

Negli ultimi anni, varie società hanno aumentato le tariffe delle proprie offerte, come Enel X e Be Charge. A2A, che al momento è il terzo operatore in Italia per il numero di punti di ricarica, è la società che offre le tariffe e gli abbonamenti più convenienti sul mercato. Nello specifico, vi mostriamo di seguito i prezzi delle principali offerte:

– l’Offerta Small da 30 kWh a 16 euro (0,53 euro a kWh);

-Offerta Medium con 80 kWh a 29 euro (0,36 euro a kWh);

-Offerta Large da 180 kWh a 60 euro (0,33 euro a kWh);

-E l’offerta Extralarge con 280 kWh a 90 euro (0,32 euro a kWh).