Le illusioni ottiche sono delle immagini che riescono a ingannare il cervello e l’apparato visivo umano grazie a particolari trucchetti che li permettono di fa percepire, a chi le osserva, qualcosa che nella realtà non è presente oppure che è presente in modo differente da quello in cui appare.

Queste immagini possono ingannare l’occhio umano tramite differenti modi: attraverso giochi di prospettiva, di colore o di profondità.

I giochi di illusioni ottiche avvengono perché il nostro cervello non è in grado di mettere in relazione alcuni eventi visivi e quindi fornisce all’occhio un’informazione del tutto sbagliata e diversa dalla realtà.

Alcune illusioni ottiche vengono utilizzate per testare il funzionamento del nostro apparato visivo e scoprire se possono essere in atto dei problemi alla vista o delle patologie. Chiaramente non possono in nessun modo sostituire una visita medica da uno specialista del settore che conviene contattare subito se si sospettano dei problemi alla vista.

Che numero riesci a vedere in quest’immagine?

L’immagine presente in quest’articolo è proprio un chiaro esempio di quello appena detto. Quest’illusione riesce, con alcuni trucchi di utilizzo della luce e dei punti e dei colori, a ingannare il nostro cervello.

La figura, che si presenta come un susseguirsi concentrico di puntini in bianco e nero nasconde alcuni numeri che alcuni osservatori non sono in grado di riconoscere subito oppure hanno proprio difficoltà a riconoscere correttamente.

I numeri in questione sono precisamente quattro e il riconoscimento dell’intera sequenza numerica potrebbe dire molto sulla salute del vostro apparato visivo.

E voi, quale numeri riuscite a vedere?