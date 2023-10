TIM WiFi Power Top, hai ancora un giorno di tempo per approfittare della promo

Se siete alla ricerca di un’opzione affidabile e conveniente per la vostra connessione internet domestica, TIM WiFi Power Top rappresenta una soluzione ideale. Con un’ampia gamma di servizi inclusi e un prezzo mensile competitivo, questa offerta è progettata per soddisfare una varietà di esigenze, dalla navigazione web sicura alla copertura WiFi in tutta la casa.

TIM WiFi Power Top: cosa offre la promo?

TIM WiFi Power Top può fare al caso vostro. Si tratta di un pacchetto che vi consente di sostituire la vostra connessione ADSL o Fibra esistente con un notevole sconto di 5 euro mensili per un periodo di due anni, accumulando un risparmio totale di 120 euro.

Dettagli dell’Offerta:

Connettività FTTH con una velocità di download massima di 2,5 Gbps e upload di 1 Gbps.

con una velocità di download massima di 2,5 Gbps e upload di 1 Gbps. Comunicazioni gratuite e illimitate verso numeri fissi e cellulari, disponibili esclusivamente online.

e illimitate verso numeri fissi e cellulari, disponibili esclusivamente online. Navigazione web sicura , copertura WiFi estesa in ogni angolo dell’abitazione e supporto clienti rapido e garantito.

, copertura WiFi estesa in ogni angolo dell’abitazione e supporto clienti rapido e garantito. Incluso nel prezzo mensile di 29,90 euro, avrete anche il Modem TIM HUB+ Executive, dotato di tecnologia EasyMesh e Wi-Fi 6, con un costo rateizzato di 10 euro al mese per 24 mesi.

Bonus per la Sostituzione

Un incentivo di 120 euro vi sarà accreditato sulla fattura per due anni. Se possedete un modem obsoleto, potete optare per il Bonus Sostituzione Modem. Il dispositivo vecchio verrà ritirato dal tecnico durante l’installazione della nuova connessione. Un bonus simile è disponibile anche per la sostituzione della linea telefonica, se decidete di passare a una connessione TIM FTTC o FTTH.

Costi Aggiuntivi

L’offerta è attualmente esente da spese di attivazione se sottoscritta entro il 15 Ottobre 2023. In caso contrario, un contributo di 39,90 euro sarà applicato. Non perdete questa opportunità per migliorare la vostra connettività domestica con un’offerta super vantaggiosa!