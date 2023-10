Temu potrebbe essere uno SPYWARE, ora rischia la CHIUSURA

Temu, la famosa applicazione e-commerce che tutti stanno seguendo ultimamente, ha messo in circolo ormai tempo fa la sua canzoncina più famosa, ovvero “I’m shopping like a billionaire“.

Se siete autentiche utilizzano spesso i social o piattaforme come YouTube, vi sarete ritrovati tante volte ad essere interrotti nella visione del vostro video proprio da questa canzoncina. Diverse ombre però sono state gettate di recente sull’applicazione, con Altroconsumo che vorrebbe vederci chiaro proprio in merito ad alcuni aspetti fondamentali in linea con le normative della legge.

Temu, la situazione diventa sempre più difficile

Fin dalle prime informazioni, Altroconsumo ha manifestato l’intenzione di segnalare l’app al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di richiedere una maggiore vigilanza e controlli più rigorosi.

Questa decisione è stata presa a causa di preoccupazioni riguardanti problemi legati all’etichettatura e alla produzione che potrebbero compromettere la sicurezza dei consumatori. Inoltre, sebbene le procedure di acquisto siano rapide, è stato notato che i tempi di rimborso in caso di reso sono eccessivamente prolungati.

Per quanto riguarda i 15 prodotti acquistati nel settore dei giochi, della cancelleria e dei gadget, Altroconsumo ha identificato “una o più non conformità rispetto alle norme attuali”. Ciò significa che alcuni di questi prodotti potrebbero essere illegali o non dovrebbero essere in vendita sul mercato europeo. In molti casi, è stata riscontrata l’assenza della marcatura CE o la sua falsificazione, il che potrebbe già giustificare il ritiro dei prodotti. L’etichettatura scorretta è un altro segnale di scarsa conformità del produttore alle normative europee, secondo quanto riferito dall’organizzazione consumatori.