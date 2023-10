Sta succedendo qualcosa di GRAVISSIMO alla Luna

Da diverso tempo a questa parte sembra che la Luna si stia allontanando pian piano dalla Terra, proprio come tutti dovrebbero già sapere. Sta apparendo sempre più piccola all’interno del cielo e nell’arco di tutti questi anni potrebbero cambiare tante cose.

Ovviamente occorreranno milioni di anni affinché non ci sia più una eclissi di sole, per cui nessun problema almeno per il momento. Pare però che il satellite più famoso a cui la Terra si rifà, si stia anche restringendo. Ci sarebbero infatti delle scosse sismiche che potrebbero essere rilevate proprio in base a questo fenomeno che si sta ripetendo.

Alcuni rilevatori che sarebbero stati portati sulla luna durante il programma Apollo avrebbero registrato dei dati in grado di far capire che proprio all’interno del nucleo si sarebbero verificati 28 terremoti tra il 1969 e il 1977.

La Luna si sta restringendo pian piano

Sembra ormai assodato che ci siano dei movimenti importanti all’interno della Luna alla base delle scosse, cosa che sta facendo emergere alcuni retroscena molto importanti ai fini della ricerca.

“Crediamo che queste otto scosse siano il risultato di movimenti lungo le faglie causati dalla compressione della superficie lunare dovuta alle forze mareali. Questo suggerisce che i sismometri utilizzati durante le missioni Apollo hanno rilevato il restringimento della Luna e indicazioni di attività tettonica ancora in corso” ha dichiarato il ricercatore Thomas Watters.

I dati raccolti forniscono chiare evidenze del progressivo raffreddamento e restringimento del nostro satellite naturale. Gli scienziati intendono ora approfondire ulteriormente questa fenomeno e pianificano di inviare nuovi sismometri in futuro per studiarlo con maggior dettaglio.