Una vera e propria bufera si è scatenata recentemente attorno a Temu, in particolar modo l’applicazione mobile per Android, la nuova piattaforma di e-commerce cinese, sulla quale si sono riversati milioni di utenti di tutto il mondo, dato l’eccellente rapporto qualità/prezzo dei prodotti effettivamente venduti dalla stessa.

Il vaso di Pandora è stato scoperchiato da Grizzly Research, un’azienda americana che avrebbe svolto 18 test di sicurezza sulle più note applicazioni mobile legate all’e-commerce, tra cui ad esempio troviamo Shein, Aliexpress e similari. La notizia che ha sconvolto decine di migliaia di utenti riguarda più che altro il fatto che l’app mobile di Temu non abbia superato nemmeno un test, fallendoli miseramente tutti e 18.

Temu mette in serio pericolo i dati degli utenti

La stessa Grizzly Research fa notare poi un fatto davvero molto preoccupante, riguardante la presenza di un malware all’interno dell’app di Temu, più precisamente alcuni elementi dell’app Pinduoduo, il cui unico scopo sarebbe stato quello di sfruttare i bug secondari di Android per entrare e toccare con mano i dati degli utenti. Da un’attenta analisi è stato scoperto esistere un processo che invierebbe i dati sensibili a server non chiaramente identificati, probabilmente per venderli a terze parti per utilizzi di cui al momento siamo chiaramente all’oscuro.

Attendiamo nuove ricerche e studi in merito, ma le premesse sono tutt’altro che positive, nessuno vi vieta o sconsiglia di acquistare su Temu, forse però dovreste farlo dal sito ufficiale e non dall’app mobile.