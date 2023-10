Playstation Plus, dopo i videogiochi arrivano anche i film gratuiti

Sony sta ampliando i vantaggi per gli abbonati a PlayStation Plus, introducendo l’accesso a una selezione di film gratuiti prodotti da Sony Pictures. Questa mossa rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione del servizio di abbonamento, che fino ad ora offriva principalmente giochi gratuiti ogni mese. Tra i titoli cinematografici disponibili, spicca “Across the Spiderverse”, un film che ha già guadagnato popolarità anche in formato Blu-Ray.

Playstation Plus: l’elenco dei film disponibili

La novità è stata annunciata sul PlayStation Blog, dove è stato rivelato che l’app Bravia Core cambierà nome in Sony Pictures Core all’inizio del 2024. L’applicazione, che sarà disponibile sulle console PS5 e PS4, permetterà non solo di accedere a film gratuiti ma anche di acquistare o noleggiare una vasta gamma di titoli cinematografici. Questo aggiunge un ulteriore livello di flessibilità e personalizzazione all’esperienza PlayStation, permettendo agli utenti di godere di contenuti multimediali diversificati direttamente dalla loro console.

Sony ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando che l’obiettivo è di migliorare costantemente l’esperienza utente. Non si tratta di un’offerta limitata nel tempo, ma di un impegno a lungo termine per arricchire il servizio. In futuro, Sony ha in programma di integrare anche una selezione di anime celebri, provenienti direttamente da Crunchyroll, ampliando ulteriormente la gamma di contenuti disponibili.

Per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, il catalogo sarà ancora più esteso, con accesso a più di 100 film tramite l’app di Sony Pictures Core. Questi saranno disponibili per lo streaming on demand e non avranno pubblicità. Vediamo partecipi “Looper”, “Kingsglaive: Final Fantasy XV”, “Elysium” e “Resident Evil Damnation”.

La disponibilità di Sony Pictures Core è stata estesa a 23 mercati globali, rendendo l’offerta accessibile a un’ampia base di utenti. L’applicazione può essere trovata nella sezione Media su PS5 o nel PS Store di PS4. Questa iniziativa rappresenta un’evoluzione significativa per PlayStation Plus, che si sta trasformando da un servizio focalizzato esclusivamente sui giochi a una piattaforma multimediale più completa, in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze di intrattenimento.