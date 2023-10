Gli smart-glasses Ray-Ban Meta possono sembrare a un occhiata poco attenta dei semplici occhiali da sole come ne esistono a milioni. In realtà questo modello di occhiali è unico e rappresenta un bel mix di stile e tecnologia.

L’occhiale è infatti integrato con l’Intelligenza artificiale che permetterà a chi lo indossa di svolgere numerose azioni senza nemmeno dover toccare la montatura.

Questo modello di occhiali con Intelligenza artificiale sarà disponibile inizialmente solo per il mercato statunitense e si spera che il suo arrivo non tardi anche per il mercato europeo.

La particolarità degli occhiali sarò quella di attivare le funzioni mediante la pronuncia di due semplici parole: ‘Ehi Meta’.

Ray-Ban Meta smart-glasses: quali sono le loro funzioni?

I Ray-Ban Meta smart-glasses sono disponibili in 21 varianti che comprendono modelli, colori e tipologie di lenti differenti. Le funzioni sono davvero numerose e alcune incredibili.

Innanzitutto gli occhiali presenteranno un comparto fotografico ad alta risoluzione con una fotocamera che può zoommare da 5 MP a 12 MP e ben 5 microfoni integrati.

Le funzioni principali sono la possibilità di effettuare o rispondere alle chiamate senza nemmeno dover muovere un dito, ascoltare musica con una qualità ottima e attivare anche la funzione live streaming che permette di girare dei video o delle dirette sui social per un massimo di 30 minuti.

Tutto questo sarà disponibile a partire dal 17 ottobre, solo per gli Stati Uniti, a un prezzo di partenza di 329 euro che comprende occhiale e custodia caricabatteria.

E voi, comprereste mai questi occhiali con l’Intelligenza artificiale integrata?