Marvel’s Spider-Man 2 è ormai dietro l’angolo, il gioco dei PlayStation Studios più atteso dell’anno, arriverà sugli scaffali verso la fine del mese di Ottobre 2023, portando con sé una ventata di novità ed un approccio più open world rispetto al capitolo precedente. Per festeggiare un lancio così importante, Sony ha deciso di mettere a disposizione un bundle di vendita con Sony PlayStation 5.

Un annuncio a sorpresa direttamente sui propri canali social ha indubbiamente destabilizzato l’ambiente, la stessa PlayStation Italia ha infatti confermato che a partire dal 20 ottobre gli utenti potranno approfittare dell’offerta speciale, senza indicare il prezzo di vendita, ma perfettamente allineati con la disponibilità del nuovo episodio della serie.

Marvel’s Spider-Man 2 in bundle con Sony PlayStation 5

Il nuovo bundle PlayStation 5 con Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre. #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/zX4E9M6E7B — PlayStation Italia (@PlayStationIT) October 2, 2023

I dettagli latitano in merito al bundle, in effetti Sony non ha rilasciato particolari informazioni in merito, non sappiamo se la versione di PS5 sarà con lettore ottico o senza, ed allo stesso tempo non ci è dato modo di sapere se all’interno della confezione troverà posto la versione fisica del famoso gioco di Insomniac, oppure si farà affidamento ad un più semplice codice download (cosa molto comune nei suddetti bundle).

Una cosa è certa, la console che troverete nel bundle non avrà cover particolari, né Dualsense realizzati ad hoc, ma sarà a tutti gli effetti una classica PS5 di colore bianco. Nel momento in cui avremo maggiori informazioni in merito non mancheremo di pubblicare un aggiornamento.