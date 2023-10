<span;>Sono da poco emersi numerosi dettagli riguardanti i prossimi tablet di punta di casa Samsung. Il sito web WinFuture, in particolare, ha pubblicato in queste ore le immagini renders e le specifiche tecniche del prossimo Samsung Galaxy Tab A9+. Sembra quindi tutto pronto per il debutto ufficiale.

Samsung Galaxy Tab A9+, ecco rivelati design e specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore il noto sito web WinFuture ha rivelato ulteriori dettagli interessanti riguardanti uno dei prossimi tablet a marchio Samsung. Come già detto, ci riferiamo al prossimo Samsung Galaxy Tab A9+. Osservando le immagini renders pubblicate sul sito, il nuovo tablet avrà un design piuttosto elegante e curato, con una backcover in rifinitura opaca di colore blu scuro (per il momento non sappiamo se si tratti di alluminio o plastica).

Sulla parte anteriore, oltre tablet presenterà un ampio display con le cornici attorno simmetriche tra loro. Il pannello sarà un IPS LCD ed avrà una diagonale pari a 11 pollici. Stando a quanto riportato da WinFuture, il nuovo tablet sarà disponibile in due versioni, una con sola connessione Wi-Fi e una con supporto alla connettività 5G.

Proprio quest’ultima versione avrà una sorta di novità. Come processore per questa versione, infatti, sembra che l’azienda abbia deciso di adottare il soc Snapdragon 695 di casa Qualcomm. Saranno comunque disponibili a supporto diversi tagli di memoria. Il sito in questione ha inoltre rivelato quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita. Secondo quest’ultimo, il nuovo Samsung Galaxy Tab A9+ avrà un costo di 220 euro per la versione base e sarà previsto un costo di 260 euro per la variante con connettività 5G.