I robot del famoso anime Gundam prendono vita e non si tratta affatto di uno scherzo.

Per chi non lo sapesse, nell’anime Gundam, ambientato in un futuro fantascientifico, gli uomini hanno iniziato a colonizzare lo spazio grazie all’aiuto di Mobile Suit.

Ovvero robot antropomorfi da combattimento, con pilota umano al loro interno.

Ebbene, una startup giapponese, la Tsubame Industries, situata a Tokyo, è riuscita nella stessa impresa, creando ARCHAX, il nome del robot ispirato ai Mobile Suit di Gundam.

I robot di Gundam, il futuro dell’industria spaziale ?

Il nome del robot, ARCHAX, deriva dal dinosauro Archaeopteryx.

Alto 4,5 metri e costituito da 4 ruote, pesa circa 3.5 tonnellate.

Esattamente come in Gundam, il robot al suo interno presenta una vera e propria cabina di pilotaggio ed un monitor, su cui vengono trasmesse le immagini riprese dalle telecamere disposte al di fuori.

Così che il pilota possa avere una visuale migliore dell’esterno, per potersi muovere al meglio nello spazio circostante e manovrare con maggiore precisione le braccia e le mani del robot, grazie a degli appositi joystick.

Ma la straordinarietà di ARCHAX non si ferma certo qui.

Il robot ha infatti due modalità di guida, rispettivamente :

Robot Mode, per muoversi in verticale;

per muoversi in verticale; Vehicle Mode, per muoversi in orizzontale a 10km/h.

Il lancio ufficiale di ANCHAX avverrà in seguito al famoso evento Japan Mobility Show, che si terrà proprio a Tokyo.

Anchax avrà un prezzo di vendita di ben 3 milioni di dollari, insomma una cifra assolutamente non di poco conto.

In ogni caso, Ryo Yoshida, amministratore delegato della Tsubame Industries, ha annunciato il suo intento di voler costruire almeno altre 5 unità di ANCHAX.

Egli sostiene infatti, che tali tecnologie potrebbero essere utilizzate nell’ambito della ricerca spaziale o come mezzi di soccorso in caso di calamità mondiali.

E voi… provate ad immaginarvi un mondo in cui gli uomini saranno alla guida di enormi mobile Suit. Non dev’essere per niente male !