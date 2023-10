Il prossimo Pixel pieghevole di Google potrebbe non essere il Pixel Fold 2

Sono passati pochi mesi da quando è arrivato il nuovo Google Pixel Fold, primo smartphone pieghevole del colosso americano. Durante le ultime settimane sarebbero state tante le domande che gli utenti avrebbero fatto in merito al futuro di questa gamma di pieghevoli, la quale probabilmente verrà diversificata.

Proprio in queste ultime ore tramite alcune indiscrezioni sarebbe stato possibile venire a conoscenza di intenzioni ben precise da parte di Google. L’azienda infatti potrebbe scegliere di lavorare subito ad un altro pieghevole che non farà parte della gamma Fold. Questo significa che si potrebbe essere indirizzati verso un telefono totalmente diverso, magari seguendo quanto fatto da Samsung nel corso degli ultimi anni.

Anche Google potrebbe quindi scegliere di proseguire con due smartphone pieghevoli, un Fold come quello già presentato e magari un Flip.

Google prepara un nuovo pieghevole ma non è il Pixel Fold 2

Tramite l’ultima versione dell’applicazione di Google per le Pixel Buds, sarebbe stato possibile venire a conoscenza di un codice. Questo si chiamerebbe “Comet“. Secondo i più informati, questo nome in codice non dovrebbe andare a riferirsi al Pixel 8a, ancora in progettazione, ma ad un altro smartphone.

È molto improbabile che si tratti già del Pixel 9, siccome da poco sono arrivati i Pixel 8. Proprio per questo motivo si tende a pensare che potrebbe trattarsi di un nuovo pieghevole, non appartenente alla gamma dei Fold.

Stando ad alcune indiscrezioni, Google avrebbe intenzione di lanciare un nuovo dispositivo del genere, proponendo una variante tipo il Flip di Samsung. Ovviamente almeno per il momento non ci sono conferme a riguardo.