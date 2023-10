DAZN ha deciso di sorprendere i suoi abbonati con una novità sensazionale. Arriva la nuova piattaforma e-commerce per il servizio di streaming sportivo. Attraverso la piattaforma tutti i tifosi potranno acquistare una carta prepagata digitale per sé stessi o per regalarla ed amici e parenti. Vediamo come funziona.

Carta prepagata DAZN

Acquistare la carta prepagata è molto semplice. Collegandosi al sito di riferimento gli utenti potranno acquistare con un semplice click una carta prepagata digitale e personalizzata.

Insieme alla carta, è possibile selezionare anche un biglietto, nel caso in cui la prepagata sia un regalo. Sul sito è infatti sono disponibili alcuni messaggi tra cui scegliere per dedicarli alla persona interessata, appassionata di sport, che riceverà il regalo.

Nuova promozione per l’abbonamento Standard

In onore della nascita della piattaforma e-commerce, DAZN ha deciso di lanciare una nuova promozione. Sul sito infatti sarà disponibile una carta prepagata stagionale di 9 mesi dedicata esclusivamente all’abbonamento Standard. Per chi acquista questa particolare prepagata è previsto uno sconto di 120 euro. Il costo della carta, infatti, è di 249 euro, all’incirca 27 euro al mese, a differenza dei 40,99 euro del prezzo mensile base per il piano Standard per nove mesi.

La carta permetterà di seguire tutti gli eventi sportivi inclusi nell’offerta DAZN: il calcio con la Serie A TIM, le competizioni internazionali, il basket italiano ed europeo, il football americano, gli sport da combattimento, il ciclismo e tanto altro ancora.

Sarà possibile acquistare la carta prepagata online sull’apposita piattaforma e-commerce DAZN. Inoltre, l’e-commerce si integra al network dei canali autorizzati all’acquisto di questo tipo di contenuti (carte e codici prepagati). Nel network sono compresi i principali negozi di elettronica (tra cui Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert, Trony, e Gamestop), i supermercati (come Esselunga, Bennet e Iper) ed anche bar, tabaccai, negozi abilitati Mooney o Puntolis e in ultimo su piattaforme online come Startselect o Amazon.