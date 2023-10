Il 29 settembre la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e DAZN hanno annunciato un nuovo accordo, dimostrando il consolidarsi della loro collaborazione. L’accordo prevede che tutte le partite del campionato di Serie A Femminile eBay per tutta la stagione 2023/2024 vengano trasmesse sulla piattaforma di live streaming. La trasmissione del campionato femminile sarà disponibile per tutti gli abbonati DAZN, in Italia e nei Paesi in cui il servizio di streaming è attivo.

DAZN e calcio femminile

Un passo importante quello di trasmettere il calcio femminile che finalmente sta ricevendo l’attenzione che merita. Infatti, attraverso l’accordo siglato con S&T Sports, la Serie A Femminile non verrà trasmessa solo in Italia ma, grazie alla presenza a livello globale di DAZN, sarà visibile anche in USA, Giappone, Germania, Canada, Svizzera, Spagna, Belgio, Irlanda, UK, Austria, Portogallo e Polonia.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha dichiarato che questo accordo è l’ennesimo passo avanti per la piattaforma di streaming verso le competizioni femminili.

Acquisendo i diritti audiovisivi della Serie A Femminile eBay, DAZN consolida il suo bouquet di eventi di calcio femminile, che già comprende la UEFA Women’s Champions League, Liga F e Frauen Bundesliga, Barclays FA Women’s Super League, National Women’s Soccer League.

La collaborazione ha avuto inizio proprio questo fine settimana, con la partita trasmessa sabato 30 settembre: AS Roma Femminile contro Como Women.

Federica Cappelletti, Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC, si è dichiarata entusiasta per questa nuova vittoria per il calcio femminile che grazie a DAZN può accrescere notevolmente l’impatto culturale e tecnico di questo sport a livello mondiale.

Abbonamento DAZN

DAZN offre tre diversi abbonamenti:

Start a partire da 9,99 euro al mese;

Standard a partire da 30,99 euro al mese;

Plus a partire da 45,99 euro al mese.

Ogni abbonamento prevede una serie di proposte diverse in base alle esigenze dei singoli utenti e il pacchetto che si intende acquistare.