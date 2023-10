Se state cercando un apparecchio che vi garantisca una migliore protezione per la vostra casa o il vostro ufficio, Amazon ha il prodotto che fa per voi.

Si tratta di AGSHOME allarme casa, dotato di Wireless Wi-Fi, con supporto ad Alexa e molte altre caratteristiche. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

AGSHOME allarme casa ad un prezzo top su Amazon

Cercate un sistema di protezione silenzioso ed economico per la vostra casa o appartamento? Non cercate oltre! Questo kit comprende tutto il necessario per iniziare: una base e due sensori di contatto. Si tratta di un sistema di allarme fai-da-te che può essere abbinato a un sistema di monitoraggio assistito e a notifiche telefoniche o via SMS su abbonamento.

Potete ricevere notifiche mobili quando il sistema viene attivato, cambiare la modalità di allarme e monitorare i dispositivi dall’app AGSHOME. Aggiungete altri dispositivi (rilevatori di movimento, sensori di contatto, sirene esterne, ecc.) per aggiornare in modo rapido e semplice il vostro sistema di protezione completo in base alle dimensioni e alla disposizione della vostra casa.

AGSHOME Alarm è veloce da installare e facile da usare. È sufficiente collegare la base, connettersi al Wi-Fi tramite l’app AGSHOME e posizionare i sensori di contatto dove è più necessario. Seguendo questo link lo potrete acquistare per soli 45.99 euro a cui è possibile aggiungere un coupon sconto di 10 euro.