Amazon Fire Tv Stick è la soluzione che sempre più utenti stanno adottando per trasformare la loro vecchia tv in una Smart tv con una spesa irrisoria.

Si tratta una chiavetta da collegare al televisore infilandola direttamente nella porta HDMI del dispositivo, e che permette di accedere ad app e contenuti online. Scopriamo insieme l’offerta di Amazon.

Amazon Fire TV 4K in offerta su Amazon

Grazie al dispositivo si possono vedere sulla tv film e serie tv dei servizi di streaming online, ma anche ascoltare la musica di Spotify, giocare a semplici ma coinvolgenti videogiochi e ottenere tutte le principali app per la versione del sistema operativo Android dedicato alle tv. Nei fatti si tratta di una diretta concorrente della linea di prodotti Google Chromecast, ma la sua peculiarità è di essere disponibile in parecchi modelli differenti.

Innanzitutto occorre ricordare che alla base di tutte le Fire Tv Stick di Amazon c’è sempre la stessa piattaforma, ovvero una versione di Android personalizzata da Amazon. Si chiama Fire OS ed è di fatto lo stesso sistema che sottende anche agli economici tablet della serie Kindle Fire. A bordo delle chiavette non si trova il Play Store che Google affianca ai dispositivi Android, bensì un app store gestito direttamente da Amazon che permette di scaricare tutte le app per tv più gettonate: da Netflix a Infinity, passando per Disney+, Dazn, Spotify e tante altre.

L’altra grande qualità di Fire OS sulle Fire Tv Stick è di offrire un’interfaccia fluida e semplificata che mediamente è più agevole rispetto alla maggior parte delle sezioni multimediali delle tv in commercio. Ovviamente vi sono delle eccezioni, ma per Smart TV davvero efficienti e comode da usare bisogna essere disposti anche a spendere centinaia e centinaia di euro. Il prodotto è disponibile a questo link al prezzo di 32.99 euro invece di 69.99 euro, scontato del 53%.