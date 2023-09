Samsung presenterà nel corso delle prossime settimane il tablet Galaxy Tab S9 FE. Si tratta della nuova generazione appartenente alla Fan Edition, un’edizione pensata per venire incontro alle esigenze degli utenti in termini di prestazioni, personalizzazioni e prezzo.

Le indiscrezioni sulla famiglia di tablet si stanno intensificando prima del lancio ufficiale e grazie ai ragazzi di Winfuture.de possiamo scoprire molti dettagli. In particolare, Samsung ha lavorato su due device, il Galaxy Tab S9 FE e il Galaxy Tab S9 FE Plus.

Stando alle informazioni emerse fino ad ora, il Galaxy Tab S9 FE sarà caratterizzato da un display LCD da 10,9 pollici dotato di una risoluzione di 2304 x 1440 pixel. Il System-on-Chip scelto dal produttore coreano è Exynos 1380, una soluzione proprietaria versatile. Il sistema potrà contare su due tagli di memoria, la prima da 6 GB di RAM e 128 GB di storage mentre la seconda con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Svelata la scheda tecnica completa di Galaxy Tab S9 FE e della versione Plus, i tablet Samsung non hanno più segreti

Passando al Galaxy Tab S9 FE Plus, troveremo un display LCD da 12,4 pollici dotato di una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Solo questa variante supporterà la stylus S-Pen per prendere appunti o disegnare. Anche in questo caso sarà presente il SoC Exynos 1380 ma con tagli diversi di memoria, infatti avremo le combinazioni 8/128GB e 12/256 GB.

Entrambi i modelli avranno una fotocamera principale da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 12 megapixel. Solo la variante Plus potrà contare su una fotocamera secondaria posta sul retro con un sensore ultra-wide da MP.

Il sistema operativo sarà basato su Android 13 con l’interfaccia proprietaria One UI 5.1. La batteria del Galaxy Tab S9 FE sarà da 8.000 mAh mentre quella della versione Plus sarà da 10.090 mAh. Sarà presente una vasta gamma di feature legate alla connettività come Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G e NFC.

I prezzi in Europa partiranno da 529 euro per Galaxy Tab S9 FE e da 730 euro per il Tab S9 FE. Per chi fosse interessato alla versione 5G di entrambi, bisognerà aggiungere circa 100 euro. Non resta che attendere ulteriori conferme che certamente non tarderanno ad arrivare.