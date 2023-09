Sulla piattaforma Amazon è presente un’offerta davvero incredibile che riguarda uno spazzolino elettrico Oral-B e Alexa Echo Pop.

In sostanza, acquistando lo spazzolino elettrico, riceverete in regalo anche il dispositivo Smart per la vostra casa. Scopriamo insieme le caratteristiche ed il prezzo.

Alexa Echo Pop in regalo con Oral-B

Con l’acquisto di uno spazzolino elettrico Oral-B dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2023 vi verrà omaggiato anche un Amazon Echo Pop. Questo altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti. Abbastanza piccolo da stare bene ovunque, anche in bagno, ma così potente da non passare inosservato.

Combina l’esclusiva testina rotonda dello spazzolino Oral-B con delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia in bocca. Gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Lo spazzolino dispone anche di un display interattivo che ti permette di vedere le informazioni principali.

Inoltre, con Echo Pop, potrai chiedere ad Alexa di impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, controllare il calendario, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande e molto altro ancora. Seguendo questo link acquisterete entrambi i dispositivi per soli 119.99 euro.