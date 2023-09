Torna l’appuntamento mensile per tutti gli appassionati del mondo dei videogiochi. Qualche giorno fa sono stati infatti svelati i giochi per il mese prossimo per tutti gli abbonati ai piani di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Nel corso delle ultime ore, però, il colosso giapponese Sony ha annunciato ufficialmente anche i videogiochi che saranno inclusi ad ottobre 2023 per tutti gli abbonati al piano di PlayStation Plus Essential.

PlayStation Plus Essential, il colosso Sony annuncia i giochi inclusi ad ottobre

Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di vedere i videogiochi che saranno inclusi senza costi extra per tutti gli abbonati ai piani in abbonamento a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, però, in queste ultime ore ha svelato anche i nomi dei videogiochi che saranno inclusi ad ottobre 2023 per tutti gli abbonati al piano di PlayStation Plus Essential.

In particolare, per il prossimo mese sono previsti tre nuovi titoli per tutti gli abbonati. Tutti e tre erano piuttosto attesi e sono stati ampiamente spoilerati in queste settimane e tutti e tre saranno scaricabili e quindi giocabili sia sulla precedente console da gaming PlayStation 4 sia sulla nuova console di ultima generazione PlayStation 5.

Si tratta dei videogiochi The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 e Weird West. Questi videogiochi non saranno disponibili subito al download. Gli utenti potranno infatti scaricarli gratuitamente a partire dal pessimo 3 ottobre 2023 ed avranno tempo per farlo fino al prossimo 6 novembre 2023. Nel frattempo, però, gli utenti avranno ancora tempo per scaricare eventualmente i videogiochi annunciati per il mese di settembre 2023.