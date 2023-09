Xiaomi ha presentato il Pad 5 nel 2021 confermando la volontà del produttore di tornare nel settore dei tablet. Questo device è stato lanciato con l’interfaccia proprietaria MIUI 12.5 for Pad basata su Android 11.

Da allora, Xiaomi ha lavorato sodo per evolvere il proprio sistema operativo e le funzionalità. Attualmente, è in corso la distribuzione della versione beta dalla MIUI 14 basata su Android 13 in tutti i mercati.

Tuttavia, sono già in corso i lavori per la realizzazione della MIUI 15 che arriverà anche su Xiaomi Pad 5. Stando a quanto rivelato dal team di Xiaomiui, l’aggiornamento verrà rilasciato per tutta la famiglia Pad 5 composta dalla versione base, Pad 5 Pro WiFi e Pad 5 Pro 5G.

Xiaomi aggiornerà la famiglia Pad 5 con la MIUI 15 quando sarà disponibile ma non rilascerà l’ultima versione di Android

Il report, però, sottolinea un aspetto importante. Nonostante l’aggiornamento alla MIUI 15, i tablet non riceveranno l’update ad Android 14. Questo significa che i device potranno contare sulle funzionalità avanzate offerte dall’interfaccia utente proprietaria ma non di quelle legate alla futura versione del sistema operativo del robottino verde.

Ricordiamo che Xiaomi non ha confermato per la famiglia Pad 5 una tempistica garantita di aggiornamenti, quindi tutti gli update rilasciati sono da considerare un traguardo per gli utenti. Però, la famiglia 11T rilasciata nello stesso periodo può contare su tre anni di aggiornamenti garantiti.

Si tratta di una differenze sostanziale in quanto gli utenti tendono ad utilizzare il tablet per un periodo più lungo rispetto agli smartphone. In ogni caso, rispetto ai precedenti tablet che hanno ricevuto solo un update Android è già un grande cambiamento in casa Xiaomi.