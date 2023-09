Apple sta lavorando ad un nuovo TASTO aggiuntivo per iPhone 16

Il lancio della nuova serie di iPhone è avvenuto praticamente poco più di una settimana fa, ma questo non significa che le voci sui prossimi dispositivi dell’azienda di Cupertino si fermeranno. Si è già parlato insistentemente durante gli scorsi mesi di quello che sarà il futuro di Apple con i nuovi iPhone 16, ma oggi si è andati ben oltre.

Alcune indiscrezioni avrebbero parlato in maniera insistente di una novità che contraddistinguerà la prossima serie di smartphone. Sembra infatti che i nuovi iPhone 16 potrebbero presentare un nuovo pulsante. No, non si tratta del tasto azione già visto sui modelli appena presentati, ma si tratta di un tasto aggiuntivo.

In poche parole i nuovi dispositivi di Apple potrebbero arrivare con cinque pulsanti, due dedicati al bilanciere del volume, uno per l’accensione e lo spegnimento, uno che sarebbe il pulsante azione e infine questa nuova unità.

iPhone 16 con un nuovo tasto a fine 2024, ecco le nuove indiscrezioni

Il nuovo pulsante di cui si sta parlando insistentemente durante queste ultime ore, potrebbe essere denominato “pulsante di acquisizione“. Dovrebbe trovarsi sul lato destro del dispositivo, leggermente al di sotto del pulsante di accensione e spegnimento.

Oltre a quella che è la sua probabile posizione, non si sa molto altro. Il nuovo tasto potrebbe però avere a che fare con le fotografie, esattamente come per i telefoni di Sony. Si tratterebbe quindi di un semplice pulsante per scattare le foto, situazione che porterebbe a credere ad ulteriori miglioramenti per la fotocamera.

Ovviamente almeno per il momento sono solo delle indiscrezioni, ma si saprà molto altro durante i prossimi mesi.