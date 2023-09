La nota piattaforma di contenuti sportivi in streaming DAZN ha da poco deciso di avviare una nuova promozione piuttosto interessante. A partire dalla giornata del 26 settembre 2023, infatti, gli utenti potranno usufruire dei contenuti delle partite del campionato di calcio italiano della Serie A senza ulteriori costi anche con il piano in abbonamento a DAZN Start ad un costo di appena 9,99 euro al mese.

DAZN Start, fino a fine ottobre 2023 sarà inclusa la visione del campionato della Serie A

DAZN Start è uno dei piani in abbonamento che mette a disposizione il colosso dello streaming DAZN. Con quest’ultimo, gli utenti dovranno pagare un costo di 9,99 euro al mese ed avranno accesso a svariati contenuti sportivi, tra cui il meglio del basket europeo ed il rugby italiano.

Fino ad ora, però, con questo pacchetto non è stato incluso il campionato di calcio italiano della Serie A. Tuttavia, come già accennato in apertura, l’azienda ha da poco deciso di fare un regalo agli iscritti a questo pacchetto. A partire dal 26 settembre 2023 e fino al prossimo 31 ottobre 2023, infatti, gli utenti potranno vedere senza costi extra anche le partite della Serie A.

Questo sarà reso possibile sia a tutti i nuovi clienti che si iscriveranno al piano DAZN Start, sia a tutti coloro che hanno già al momento sottoscritto l’abbonamento in questione. Nel complesso, quindi, gli utenti potranno visionare un gran numero di partite di questo amato campionato di calcio, incluse in 5 giornate. Tutti gli interessati e amanti del campionato di calcio italiano della Serie A dovranno quindi affrettarsi per non farsi sfuggire questa occasione.