Ordinando i nuovi Google Pixel 8, avrete un REGALO eccezionale

Sono diverse settimane che si sta parlando insistentemente del lancio dei prossimi smartphone di Google. I nuovi Pixel 8 ed 8 Pro sono al momento al centro di svariati discorsi, con la data di presentazione che è stata ufficializzata già qualche settimana fa. Il prossimo 4 ottobre dunque i due dispositivi saranno svelati ufficialmente, ma continuano ad arrivare tante indiscrezioni.

Durante gli ultimi giorni però Google avrebbe deciso di lanciare delle anticipazioni, magari stanca dei tanti rumor che si sono venuti a manifestare sul web. Le ultime ore hanno fatto parlare tanto in merito a quello che sarà il bonus per gli utenti che ordineranno i Google Pixel al lancio. L’azienda infatti è solita offrire dei regali molto generosi, ma quest’anno si supererà.

oh and also this is happening pic.twitter.com/oZqTn2Wbtx

— kamila 🌸 (@Za_Raczke) September 25, 2023