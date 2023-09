Durante la presentazione della nuova famiglia iPhone 15, Apple ha posto l’accento sull’utilizzo di vari materiali estremamente nobili. La serie Pro può vantare la nuovissima cornice in titanio che si posta con i bordi curvi e il retro in vetro.

Sebbene questa scelta conferisca un profilo unico ai flagship della mela, li rende anche estremamente delicati. Stando ai test effettuati dallo YouTuber Sam Kohl, possiamo scoprire come si comporta un iPhone 15 Pro rispetto al predecessore iPhone 14 Pro in caso di caduta.

Lo YouTuber ha preso due device nuovi, appena usciti dalla confezione di vendita per eseguire il proprio test. Ha lasciato cadere entrambi da varie altezze per simulare un utilizzo reale dei device e verificare i danni che subiscono dopo l’atterraggio sull’asfalto.

Se acquistate un iPhone 15 utilizzate sempre una cover, il device Apple è estremamente delicato e si distruggerebbe se dovesse cadere

Oltre alle diverse altezze, lo YouTuber ha provato a far cadere i device con differenti angolazioni. Purtroppo, ad avere la peggio è stato proprio l’iPhone 15 Pro. Dopo varie cadute frontali e di lato, sia lo schermo che il retro dello smartphone si sono rotti rendendo il device non funzionante.

La sorpresa, invece, arriva da iPhone 14 Pro che ha subito gli stessi maltrattamenti senza accusare il minimo problema. Le ammaccature e i graffi sono presenti, ma il vetro protettivo sullo schermo e sul retro sono rimasti del tutto intatti.

Ovviamente si tratta di cadute estremizzate proprio per dimostrare la resistenza e ogni volo che il device potrebbe subire sarà diverso dal precedente. Tuttavia, il consiglio in questi casi è quello di acquistare una custodia protettiva per iPhone 15 Pro al fine di proteggerlo al meglio.