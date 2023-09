Il mese di settembre vede ancora una volta Vodafone come grande protagonista nel campo della telefonia mobile. Il provider inglese non vuole essere secondo a Iliad e agli altri operatori low cost attivi in Italia. Tutti gli utenti che decidono di attivare una ricaricabile potranno ora contare su tariffe estremamente vantaggiose.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga con minuti senza imiti per settembre

Anche a settembre la tariffa da non perdere in casa Vodafone è la Special 100 Giga. Gli utenti che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 100 Giga per la connessione internet, anche con il 5G incluso.

La Special 100 Giga prevede per i suoi abbonati un costo mensile pari a 9,99 euro. Al tempo stesso, gli abbonati che decidono di attivare questa promozione dovranno aggiungere un extra pari a 10 euro per la ricezione della SIM.

Attivando la Special 100 Giga tutti gli abbonati di Vodafone riceveranno anche una garanzia di non poco conto. A differenza delle precedenti occasioni, infatti, il provider assicura a tutti i suoi clienti un costo bloccato della tariffa almeno nel primo semestre a partire dall’attivazione della SIM, senza la possibilità di rimodulazioni né per i costi né per le soglie di consumo.

I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile dovranno rivolgersi presso gli store ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo per i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.