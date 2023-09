Una fantastica promozione vi attende in questo periodo da Iliad, potete avere libero accesso anche a 150 giga di traffico dati al mese, riuscendo così a raggiungere un risparmio assolutamente degno di nota, a prescindere dalla vostra provenienza contrattuale.

Attivare una SIM di Iliad è una procedura davvero semplice e sopratutto alla portata di ogni singolo consumatore, poiché basta collegarsi al sito ufficiale dell’azienda, e richiedere la promo sul proprio numero (oppure su nuova numerazione). Il costo iniziale da versare corrisponde per l’esattezza a soli 9,99 euro, a cui sarà ovviamente necessario aggiungere anche la prima mensilità.

Scoprite subito le offerte Amazon, che avrete gratis in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale, tramite questo link.

Iliad, tantissimi sconti e prezzi bassi

Il suo nome è Giga 150, è una promozione che ad oggi tutti possono richiedere sul proprio numero, pagandola solamente 9,99 euro al mese per sempre, e con canone che dovrà essere versato utilizzando esclusivamente il credito residuo della SIM ricaricabile. Il prezzo, come da prassi parlando di Iliad, è destinato a rimanere invariato per sempre, ciò sta a significare che non assisteremo ad alcun tipo di rimodulazione contrattuale futura.

In cambio l’azienda si riserva di concedere agli utenti accesso a 150 giga di internet alla velocità del 5G, senza vincoli o limitazioni sulla velocità stessa, passando anche per tutto illimitato, come minuti e SMS utilizzabili liberamente verso ogni numero in Italia. Se interessati all’attivazione, ricordiamo non essere richiesta obbligatoriamente la portabilità, ed oltretutto non è presente alcun vincolo contrattuale di durata, in questo modo gli utenti potranno abbandonare Iliad senza costi aggiuntivi di vario genere.