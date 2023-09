Il conto corrente dei risparmiatori italiani è nuovamente preso di mira dai malviventi, pronti a tutto pur di rubare ogni singolo centesimo dalle tasche delle povere famiglie, le quali si ritroverebbero in men che non si dica sul lastrico. La truffa è pericolosa, ma solamente voi potrete evitarla prestando attenzione a ciò che cliccate.

Il motivo è solamente uno: il phishing, un fenomeno che ad oggi conta milioni di vittime in tutto il mondo, può risultare decisamente pericoloso, proprio perchè è l’utente finale a fornire tutti i dati di accesso al malvivente, il quale si trova ad avere campo libero per fare tutto ciò che desidera. La truffa ha inizio, come vi abbiamo sempre raccontato, con un semplice invio di un messaggio di posta elettronica o un SMS, con il quale il suddetto vuole fingersi un’azienda di cui probabilmente siete clienti.

Conto corrente svuotato, la truffa è pericolosa

Il testo è preoccupante, vuole invitare a tutti i costi l’utente a premere il link interno, e per farlo utilizzeranno ogni parola in loro possesso. L’unica cosa da non fare è proprio assecondarli, poiché si verrebbe collegati direttamente ad un sito identico all’originale, ma molto diverso, perché salvato sul server gestito dal malvivente. Coloro che andranno ad inserire le credenziali nello stesso, le consegneranno nelle mani del malfattore, il quale potrà accedere senza problemi a sua volta al conto corrente bancario, svuotandolo di ogni singolo centesimo.