PayPal può essere considerata, senza ogni dubbio, la migliore piattaforma per i pagamenti online sotto il punto di vista della sicurezza. Da anni gli utenti si affidano a questo sevizio che consente al pubblico di effettuare acquisti online, senza comunicare direttamente i dati della propria carta di credito o di debito.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Al netto delle grandi garanzie messe in campo da PayPal, però, non si può certamente parlare di rischio zero. In linea con le altre piattaforme di trasferimento crediti, i pericoli legati al phishing sono sempre all’ordine del giorno, specialmente per coloro che sono meno affini alle dinamiche della rete.

Tanti utenti di PayPal, quotidianamente, ricevono finte mail della piattaforma, finte mail che portano la firma degli hacker. Attraverso queste mail vengono sponsorizzati finti accrediti che gli utenti dovrebbero ricevere sul proprio conto online. Spinti dall’interesse per gli eventuali accrediti, i lettori sono invitati quindi a cliccare su un link in allegato alla mail. Proprio il click sul link espone il pubblico a rischi da non sottovalutare.

Gli hacker indirizzando i lettori di queste mail sui link in allegato riescono ad entrare in possesso delle credenziali d’accesso degli utenti PayPal. Dal canto loro, gli iscritti alla piattaforma online, condividendo i dati – specie quelli relativi all’home banking – potrebbero trovarsi senza più credito né risparmi sul conto in rete. Queste mail devono essere evitate però anche per un altra ragione: scongiurare la condivisione delle informazioni da utilizzare per ragioni di marketing o per creare profili fake online.