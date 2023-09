10 applicazioni e giochi GRATIS sul Play Store Google per Android

Il Play Store di Google ogni giorno sceglie dei contenuti tra i giochi e le applicazioni che lo compongono. Proprio tra questi viene fuori una selezione di titoli che solo per qualche giorno saranno gratis. Gli utenti Android potranno quindi avere la possibilità di scegliere tra applicazioni e giochi a pagamento ma portandoli a casa senza pagare neanche un solo euro.

Play Store di Google, gli utenti Android devono approfittare di questi titoli a pagamento oggi gratis

Dopo aver visto tante altre situazioni del genere nell’ultimo periodo, quella di oggi è probabilmente una delle migliori. Un gran numero di titoli è diventato improvvisamente gratis, cosa che in molti non si aspettavano. Gli utenti Android che sanno di iniziative del genere da parte del Play Store, sono rimasti particolarmente sorpresi nel notare il calibro dei contenuti che oggi non bisognerà pagare per portarli a casa.

Tra applicazioni e giochi c’era vasta scelta, ma abbiamo deciso di redigere un elenco ben preciso con titoli mirati. Sarà molto semplice procedere al download, visto che non dovrete fare altro che scegliere quello che desiderate. Direttamente dall’elenco in basso, basterà cliccare sul nome dell’app o del gioco che volete. In questo modo sarete portati automaticamente al Play Store di Google, dove potrete avviare subito il download ufficiale. Ecco la lista completa con tutti i titoli del giorno: