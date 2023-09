Very Mobile ha ideato una nuova offerta che mi farà impazzire per la sua economicità e per tutti i vantaggi che vi dona. L’operatore virtuale questo mese mette a disposizione una promozione che non potete assolutamente perdere: avrete tempo fino al 25 settembre per attivarla.

La promo è dedicata a coloro che effettuano un passaggio da Fastweb, Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori virtuali. Il piano tariffario comprende tantissimi Giga per navigare senza preoccupazioni ed altri incredibili benefici. Scopriamoli tutti nel dettaglio.

I vantaggi della nuova offerta Very mobile

La promozione vi permetterà di ottenere 120 Giga di traffico con cui potrete guardare tutti i contenuti multimediali che vorrete senza preoccuparvi consumare i dati prima della fine del mese. Grazie all’appoggio sulla rete 4G di Wind, potrete navigare con una velocità altissima e avere copertura ovunque voi andiate.

Very Mobile vi permetterà di avere linea sul 99,7% del territorio nazionale. Nell’offerta sono anche inclusi minuti e messaggi illimitati per chiamare numeri provenienti da tutta l’unione europea. Inoltre, avrete 5,5GB se doveste fare un viaggio e superare i confini nazionali.

La promo non prevede costi aggiuntivi e non avrete vincoli contrattuali e si rinnoverà ogni mese autonomamente. Nel caso in cui il credito non dovesse essere disponibile, l’offerta verrà bloccata momentaneamente. Attivarla è molto semplice: potrete farlo online sulla pagina dell’operatore oppure recandovi in store. La Sim online è totalmente gratuita e vi verrà consegnata direttamente a casa.

Ora veniamo al sodo: il costo è d soli 5,99 € al mese. Come resistere? Gli altri operatori hanno di che preoccuparsi!