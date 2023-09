Acer, ecco i nuovi eScooter appartenenti alla serie ES

Acer amplia il proprio catalogo di prodotti lanciando due monopattini, sono i nuovi eScooter Acer, appartenenti alla serie ES, dall’ottima autonomia (raggiungono fino a 60km), mantenendo inalterate le comodità, l’agio e la potenza richiesta dagli utenti. Scopriamoli assieme.

Acer eScooter ES Serie 5 – il più veloce e smart

Dal peso di 18,5 kg, con dimensioni di 118 x 49 x 125 centimetri, l’Acer eScooter ES Serie 5, è un monopattino elettrico con motore da 350-550W, integrato alla perfezione nella parte anteriore, che permette di raggiungere una velocità massima di circa 20 km/h, ha un design in alluminio (resistente agli urti), una pedana di 64 x 16,5 centimetri, pneumatici in gomma solida da 10 pollici, e maniglie ergonomiche (presente anche una sospensione posteriore per la riduzione degli urti). L’autonomia è di 60km, grazie alla batteria da 15Ah, tante sono le funzioni controllabili dall’app, come fari, blocco elettrico o illuminazione laterale, può essere utilizzato anche sotto la pioggia, grazie alla certificazione IPX5.

Sul manubrio si trova un display a LED, sul quale visualizzare velocità, livello di carica e modalità di utilizzo, è un monopattino semplicissimo da utilizzare, con la leva dell’acceleratore sul manubrio stesso. Anteriormente e posteriormente troviamo fari LED, mentre sui lati sono stati posizionati dei catarifrangenti per essere tranquillamente visibili anche da lontano. Non mancano le frecce direzionali, un freno elettronico anteriore ed a disco posteriore.

Acer eScooter ES Serie 3 – il più economico

Condividendo con il fratello maggiore tutte le specifiche del paragrafo precedente, il corrente modello è più leggero e dalla ricarica più rapida, data anche una batteria di soli 7,5Ah (si ricarica in 4 ore), con autonomia massima di 30km. Sono disponibili anche tre modalità di utilizzo, con velocità massima di 20 km/h, può essere utilizzato su pendenze fino a 15 gradi, sfruttando il motore da 250W-400W. Il peso è di 16kg, sopporta fino a 100kg sulla pedana, le dimensioni sono più compatte: 107 x 49 x 120 centimetri, mentre le ruote raggiungono 8,5 pollici.

In entrambi i casi non sono stati forniti dettagli sul prezzo finale di vendita.