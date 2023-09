Assieme alla serie S23, Samsung l’anno scorso ha lanciato anche un poker di portatili di tutto rispetto, che vanno a rimpolpare la line-up dell’azienda coreana, ma così ampia e potente. Parliamo ovviamente di Galaxy Book 3.

Quest’ultimo è attualmente in offerta sulla piattaforma Amazon. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli tecnici.

Samsung Galaxy Book 3 in offerta su Amazon

Proprio come per la serie S23, anche per i Galaxy Book 3 ci sono affinità e differenze, alcune così marcate che abbiamo deciso di separare le loro schede tecniche, in modo da evidenziare meglio le diversità tra i vari modelli. I Galaxy Book 3 sono realizzati interamente in alluminio, ed hanno un design elegante e sottile, oltre che “eco-compatibile”, come ormai prerogativa di ogni grande azienda che si rispetti. Per questo motivo alcune componenti dei portatili sono state costruite con plastica riciclata; plastica che invece è del tutto assente dalla confezione di vendita.

Il prodotto dispone di uno schermo da 16 pollici Dynamic AMOLED con 2.800×1.800 pixel. Monta un processore Intel Core i5/i7 di 13ma generazione con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. L’audio è davvero ottimo, con AKG Quad Speaker con Dolby Atmos e dual mic. Connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1.

Per chi voglia meno potenza rispetto alla variante Ultra, abbiamo qui due soluzioni senza grafica discreta, ma paragonabili in tutto il resto. Occhio però alla porta HDMI che scende alla 1.4, ed anche al caricabatterie meno potente. Attualmente è disponibile a questo link al prezzo di 799 euro invece di 999 euro.