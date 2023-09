TIM non lascia delusi tutti i suoi clienti ed anche nel mese di settembre ha preparato delle promozioni molto interessanti per la telefonia mobile. Il gestore italiano vuole confermarsi alternativo ad Iliad ed agli altri operatori che negli ultimi mesi hanno puntato molte risorse sulle tariffe low cost. In tal senso il listìno di TIM è arricchito da due offerte da tenere in considerazione.

TIM, le grandi tariffe per il mese di settembre Una delle migliori proposte di TIM a settembre è la Gold Pro. Gli abbonati che scelgono questa tariffa pagheranno una quota mensile pari a soli 7,99 euro ogni mese per ricevere chiamate no limits, SMS infiniti ed anche 70 Giga per navigare in internet, anche attraverso la tecnologia del 5G. In aggiunta alla Gold Pro, i clienti che scelgono di attivare una SIM di TIM potranno anche optare per la Steel Pro. La proposta, in questa circostanza, prevede chiamate senza limiti ed SMS da inviare a tutti senza alcun vincolo con 50 Giga per navigare in internet. Il costo della ricaricabile sarà di soli 6,99 euro ogni trenta giorni.