Kena Mobile sta cercando in tutti i modi di convincere i consumatori all’attivazione di una nuova SIM ricaricabile, proprio in questi giorni ha proposto una nuova promozione da soli 5,99 euro al mese, con la quale avere in cambio tantissimi contenuti.

L’attivazione, come al solito del resto, è possibile solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, a determinate condizioni: si deve richiedere la portabilità, e l’utente deve ritrovarsi in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO. I costi iniziali sono pressoché azzerati, con attivazione, SIM e consegna a domicilio completamente gratuite.

Kena Mobile, offerte incredibili per gli utenti

La migliore promozione del momento di Kena Mobile nasce per soddisfare ogni desiderio recondito dei vari consumatori in Italia, ha un costo di soli 5,99 euro al mese, un canone che dovrà essere necessariamente versato con il credito residuo della SIM ricaricabile, e che non presenta vincoli contrattuali di durata di alcun tipo (gli utenti potranno quindi abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi).

Il bundle generalmente offerto è altresì da primo della classe, poiché permette di accedere liberamente a 100 giga di traffico dati, con una velocità massima in download di 60Mbps, passando per illimitati minuti da utilizzare verso tutti, ed anche 200 SMS da spedire ad altrettanti numeri di telefono.

Come vi abbiamo anticipato, l’attivazione è possibile solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale, alle suddette condizioni. Al momento non è stata fissata una data di scadenza della campagna promozionale.