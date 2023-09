Le tasse in Italia sono, nostro malgrado almeno, tantissime, il gettito fiscale tuttavia non risulta essere minimamente sufficiente, ed in tal modo anche Bollo auto e Canone Rai non verranno mai abolite, se non in rarissime occasioni, come quelle di cui vi parliamo nel nostro articolo.

Il bollo auto è una tassa nata negli anni ’50, come idea del Governo per creare un fondo da utilizzare per le infrastrutture stradali ed il miglioramento della rete, data la grande diffusione di vetture sul territorio. Il suo costo varia in relazione alla potenza del mezzo, è da versare in un’unica soluzione alla Regione di appartenenza, e tutti la devono pagare, a meno che non acquistino un mezzo elettrico. Proprio in questo periodo è possibile ottenere la totale esenzione, per un periodo che va da un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di tutta la vita del veicolo, solo nel caso in cui si acquistasse un’auto elettrica (controllate il sito della vostra Regione per maggiori informazioni).

Canone Rai e Bollo auto, ecco come non pagare le tasse

Discorso simile per quanto riguarda il canone Rai, una tassa che nacque negli anni ’70, e che oggi viene pagata da tutti gli utenti a rate addebitate direttamente sulle bollette dell’energia elettrica, per un totale di circa 90 euro. Gli utenti possono non pagarla legalmente, solo nel caso in cui non abbiano in casa un televisore, presentando una autodichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate.