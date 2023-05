Le funzionalità di WhatsApp vengono questa volta implementate con una nuova aggiunta. Gli utenti che hanno paura che qualcuno possa leggere le chat più importanti, saranno pronti a bloccarle dietro una password, impronta digitale o volto.

L’aggiornamento sta pian piano arrivando per tutti in modo da attivare la nuova funzione detta Chat Lock.

WhatsApp: le chat diventano segrete, potrete nasconderle sotto i vostri dati biometrici per non farle aprire a nessuno

Tutto è molto semplice da capire, visto che l’elevato livello di privacy disponibile con questa nuova funzionalità di WhatsApp è possibile grazie alla crittografia end-to-end. Lo standard di sicurezza che WhatsApp integra da anni, questa volta porta questa grande possibilità, la quale consentirà di apporre un lucchetto alle chat più importanti aumentando quindi il loro grado di protezione.

Potrete creare quindi una cartella protetta con all’interno le chat principali che saranno schermate da una password o dai vostri dati biometrici. Ciò significa che servirà inserire un codice o magari l’impronta digitale. Ovviamente è incluso tra i dati biometrici anche il proprio volto, per cui basterà guardare lo smartphone, qualora sia implementato con tale feature, per sbloccare la chat nascosta.

Sarete quindi al sicuro nel momento in cui qualcuno di estraneo dovesse prendere tra le mani il vostro smartphone aprendo WhatsApp. Si tratta di una funzionalità molto utile soprattutto per le persone che hanno la necessità di condividere il proprio smartphone con altri utenti, come ad esempio nell’ambito lavorativo.

Si tratta poi solo dell’inizio, visto che come comunica la società, durante i prossimi mesi ci saranno ulteriori opzioni per la funzionalità Chat Lock.