Le notizie su GTA 6 sono veramente troppo poche e gli appassionati non vedono l’ora di sentire qualche annuncio direttamente da Rockstar Games. Sono passati dieci anni dall’arrivo di GTA 5 sulle console ed è ormai ora di tornare ad immergersi nei meravigliosi mondi creati dalla software house.

Purtroppo, al momento le informazioni disponibili sono molto poche e frammentate. Non è chiaro se Rockstar Games sia in ritardo sulla produzione o se, semplicemente, stia seguendo il proprio progetto originale.

Tuttavia, in rete ha iniziato a circolare una nuova teoria che coinvolge direttamente Microsoft. Stando a quanto pubblicato da alcuni utenti su sulla pagina Reddit dedicata a GTA 6, alcuni utenti propongo che il nuovo capitolo della saga sarà sviluppato solo per console next-gen.

Lo sviluppo di GTA 6 potrebbe essere stato influenzato indirettamente dalla Xbox Series S di Microsoft e dalle limitazioni tecniche della console

Tuttavia, in casa Microsoft ci sarebbe un problema chiamato Xbox Series S. La console, secondo gli utenti, non sarebbe in grado di reggere il confronto con Xbox Series X e PlayStation 5.

Per questo motivo, Rockstar Games starebbe perdendo tempo prezioso per effettuare ulteriori lavori sull’ottimizzazione della console. Questa ipotesi, però, non è condivisa da tutti gli utenti in quanto altri sostengono che GTA 6 arriverà anche per PC e gli sviluppatori devono rendere il titolo compatibile con una vasta gamma di macchine diverse.

Altri utenti sostengono che, per via delle differenze tecniche tra Xbox Series X e Series S, Rockstar Games andrà a modificare vari paramenti per migliorare la resa finale. Elementi come la densità di NPC, la distanza visiva, il supporto al Ray-Tracing verranno limitati per garantire il supporto anche alla console meno potente, senza intaccare la qualità del gameplay.

Ricordiamo che al momento si tratta esclusivamente di speculazioni e che Rockstar Games non ha confermato assolutamente nessun dettaglio su GTA 6. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.