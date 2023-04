L’obiettivo è quello di individuare e sconfiggere Saddler, il boss finale del gioco. Però, grazie ad un trucchetto è possibile racimolare una notevole quantità di denaro che tornerà utile per potenziare le armi. Uno dei requisiti fondamentali per poter attivare il trucco è quello di giocare nelle modalità assistita.

Come scoperto dallo YouTuber Slide-Show Sidney, il metodo segreto prevede di fermarsi dal Mercante prima della boss fight. Bisognerà vendere praticamente tutti gli oggetti in nostro possesso per ottenere le pesetas necessarie come capitale iniziale.

Resident Evil 4 Remake, un trucco segreto permette di guadagnare milioni di pesetas per potenziare al massimo le armi

Grazie al denaro così ottenuto si potrà acquistare un lanciarazzi per distruggere in un solo colpo Saddler. Inoltre, giocando in modalità assistita su Resident Evil 4, è possibile acquistare spray medici senza alcun limite. Ognuno di questi strumenti costa 3.000 pesetas e sarà necessario acquistarne quanti più possibile e inviarli a deposito. In totale sarà possibile ottenerne circa 400.

Una volta effettuata questa operazione, basterà uccidere Saddler e finire il gioco. Una volta ai titoli di coda, si potrà riavviare la partita, selezionando la difficoltà Professionale. Superata la fase iniziale, dopo la sezione nella casa del cacciatore, si potrà accedere ad un Mercante nascosto. La posizione di questo mercante è proprio dietro al salto dalla finestra effettuato da Leon nella cut-scene.

Parlando con il Mercante sarà possibile accedere al deposito e rivendere gli spray medici accumulati ad un prezzo nettamente maggiore. Il video dimostra che ogni spray medico ha un valore di 10.000 pesetas, più del triplo rispetto all’investimento iniziale.

Con questo trucchetto sarà possibile ottenere quindi tantissima moneta di gioco, circa 4 milioni di pesetas. Il denaro può essere utilizzato per potenziare le armi al massimo e ottenere un vantaggio non indifferente nella modalità Professionale, la più ardua e difficile di tutto il gioco. Non è chiaro se Capcom andrà a risolvere questo glitch di Resident Evil 4 Remake, quindi il nostro consiglio è quello di sfruttarlo finche è attivo.