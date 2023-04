Il debutto di Super Mario Bros. Il Film è stata una scommessa da parte della Universal Pictures ma, dopo alcuni giorni dall’uscita è possibile affermare che si tratta di una scommessa vinta. La pellicola ispirata all’icona della Nintendo ha ottenuto incassi senza precedenti.

Come confermato da Variety, la pellicola ha totalizzato incassi per oltre 500 milioni di dollari nelle prime settimane di programmazione. Grazie a questo risultato, Super Mario Bros. Il Film diventa il film tratto da un videogioco ad aver incassato la cifra maggiore.

Le avventure di Mario e Luigi hanno superato perfino Warcraft e Pokemon: Detective Pikachu. Andando a guardare gli incassi, le cifre indicano 260.3 milioni di dollari derivanti dal mercato americano e 248.4 milioni incassati a livello internazionale. Il totale, al momento delle rilevazioni, è di 508.7 milioni.

Super Mario Bros. Il Film ha messo tutti d’accordo tanto da diventare il miglior incasso di sempre per un adattamento videoludico

Considerando che Warcraft ha totalizzato 439 milioni mentre Detective Pikachu si è fermato a 433 milioni, il soprasso è netto. Inoltre, il successo di Super Mario Bros. Il Film non è solo relativo al mondo videoludico ma all’interno settore cinematografico.

Al momento è una delle pellicole ad avere il maggior incasso dell’anno e film con un potenziale maggiore sono pochi. Bisognerà attendere l’uscita nelle sale de La Sirenetta e Spider-Man: Across the Spider-Verse per vedere nuovamente cifre di questo calibro.

Ad influire sul successo di Super Mario Bros. Il Film c’è sicuramente il cast che presta le voci ai personaggi e comprende Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson e Sebastian Maniscalco.

La realizzazione è curata da Nintendo e Illumination mentre la regia è affidata a Aaron Horvath e Michael Jelenic. Non resta che attendere le prossime settimane per valutare le performance globali del film.