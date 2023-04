PUBG MOBILE ha scelto di avviare una partnership speciale con BE@RBRICK. Grazie a questa collaborazione, all’interno del battle royale verranno introdotti alcuni degli oggetti da collezione più famosi e ricercati al mondo.

Le figure da collezione BE@RBRICK sono progettate e prodotte dall’azienda giapponese MEDICOM TOY CORPORATION. Con il debutto su PUBG MOBILE, i giocatori potranno sbloccare nuove funzionalità che andranno a modificare il gameplay.

Infatti, tutti i match battle royale svolti su Erangel permetteranno di trovare casualmente tre tipi di BE@RBRICK giganti sparsi per la mappa. Interagendo con essi, i fortunati giocatori potranno sbloccare risorse uniche corrispondenti alla tipologia di personaggio trovato.

PUBG MOBILE e BE@RBRICK si sono alleate per portare le iconiche figure direttamente all’interno del battle royale

It's nearly time to meet your style buddies! BE@RBRICK is dropping in PUBG MOBILE very soon. Don't miss the chance to take part, and become the most stylish player on the battlegrounds!@MEDICOM_TOY https://t.co/FWfIJSNG5u#PUBGMOBILE#pubgmxbearbrick#bearbrick pic.twitter.com/S5Y8tJhCwN — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) April 13, 2023

Inoltre, gli utenti potranno sbloccare quattro companion BE@RBRICK di livello 3 che accompagneranno i giocatori all’interno dei campi di battaglia. I quattro personaggi sono: Helmet BE@RBRICK Buddy, Ghillie Suit BE@RBRICK Buddy, Underworld Guide BE@RBRICK Buddy e Air Drop BE@RBRICK Buddy. Si tratta di figure uniche e inedite nate proprio per celebrare questa partnership.

Come dichiarato da Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games: “Siamo entusiasti di fornire una nuova piattaforma a questi collezionabili esclusivi e di introdurre un marchio davvero all’avanguardia in PUBG MOBILE. BE@RBRICK realizza prodotti unici e originali, spingendo al limite i confini della creatività in ambito collezionabili, proprio come noi stiamo facendo per il genere battle royale. Sono il partner perfetto per PUBG MOBILE e non vediamo l’ora che i giocatori trovino questi oggetti esclusivi e abbiano la possibilità di possedere un pezzo di storia dell’arte partecipando alle attività in-game per qualificarsi all’acquisto di un’edizione limitata di BE@RBRICK fisica per PUBG MOBILE”.

Anche Tatsuhiko Akashi, MEDICOM TOY CORPORATION President & CEO, ha condiviso parole di entusiasmo in merito alla collaborazione: “Siamo onorati di collaborare con PUBG MOBILE per presentare BE@RBRICK ai giocatori di tutto il mondo. È stato un piacere lavorare su questa entusiasmante partnership per permettere ai fan di interagire con BE@RBRICK in un modo completamente nuovo“.

I giocatori del battle royale potranno godersi l’evento BE@RBRICK a partire dal 14 aprile, fino al 15 maggio 2023. Sarà possibile acquistare i companion e gli oggetti a tema fino al 31 maggio 2023. Infine, i BE@RBRICK nati da questa collaborazione arriveranno anche in versione fisica ed edizione limitata ma per acquistarli sarà necessario partecipare alle attività in-game.