Dopo tante anticipazioni ed indiscrezioni, il Redmi Note 12 Turbo è finalmente stato lanciato. Il sub-brand di Xiaomi ha voluto realizzare un device appartenente alla fascia media che non ha nulla da invidiare al flagship.

Il Redmi Note 12 Turbo può, infatti, vantare un display OLED da 6,67 pollici con supporto ai 12 bit. La risoluzione è FullHD+ con una luminosità di picco pari a 1.000 nits e un refresh rate a 120Hz. La bontà del pannello è sottolineata dalla copertura al il 100% della gamma di colori DCI-P3 e il supporto Dolby Vision e HDR10+.

Il display occupa il 93.45% di tutta la superficie frontale disponibile, un valore estremamente alto grazie anche alle cornici molto sottili. A rendere questo valore ulteriormente importante ci pensa la fotocamera frontale, incastonata in un notch tondo posto nella parte centrale del display.

Redmi Note 12 Turbo si configura come un device assolutamente completo e bilanciato, con soluzioni e performance che lo avvicinano ai top di gamma più blasonati

Il cuore del Redmi Note 12 Turbo è il SoC Snapdragon 7+ Gen 2, nuova versione del chipset realizzato da Qualcomm. A supporto del sistema troviamo fino a 16GB di RAM LPDDR5x e fino ad 1TB di memorie UFS 3.1. A garantire le massime prestazioni in ogni condizione d’utilizzo, troviamo un sistema di raffreddamento a camera vapore.

Passando al comparto fotografico, Redmi Note 12 Turbo ospita tre sensori senza alcuna isola. Il sensore principale da 64MP presenta il supporto OIS, l’obiettivo ultra-grandangolare ha un sensore da 8MP mentre come ultima fotocamera troviamo un’unità macro da 2MP. La fotocamera anteriore, invece, è da 16MP.

La batteria è da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W. Come sistema operativo troviamo la MIUI 14 basata su Android 13. I colori disponibili al lancio saranno Carbon Black, Xinghai Blue e Ice Feather White. Il device sarà inizialmente disponibile in Cina con prezzi che partono da circa 290 euro e arrivano fino a circa 400 euro per la variante più performante. Al momento non si conosce la disponibilità di Redmi Note 12 Turbo al di fuori dei confini nazionali.