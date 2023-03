Il Redmi Note 12 Turbo sarà presentato ufficialmente il prossimo 28 marzo. Il device si preannuncia estremamente interessante in quanto sarà caratterizzato da una scheda tecnica di assoluto livello.

Stando alle indiscrezioni emerse in questi giorni che precedono il lancio ufficiale, possiamo ricostruire quelle che saranno le specifiche tecniche principali. In particolare, a destare interesse è la presenza del System-on-Chip Qulacomm Snapdragon 7 Plus Gen 2.

Il device sarà il primo al mondo ad utilizzare questa soluzione, quindi c’è molta curiosità a riguardo. Inoltre, Redmi ha avviato la campagna di marketing per sponsorizzare il lancio del Note 12 Turbo.

Il nuovo Redmi Note 12 Turbo sarà dotato di una fotocamera principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e Xiaomi Imaging Engine 2.0

Il brand ha rivelato alcune informazioni sulla fotocamera principale dello smartphone. Stando ad un poster ufficiale, il Redmi Note 12 Turbo sarà dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel. L’ottica vanterà anche stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e il motore di imaging Xiaomi 2.0.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle altre fotocamere del dispositivo. Stando a quanto emerso fino ad ora, a supporto dell’ottica principale troveremo anche un sensore macro da 2 megapixel e una lente ultra-wide da 8 megapixel. La fotocamera frontale, invece, sarà da 16 megapixel.

Le indiscrezioni sembrano concordi nell’indicare che il Redmi Note 12 Turbo avrà uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120Hz. Il sistema potrà contare su fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di storage UFS 3.1. La batteria da 5.000mAh supporterà la ricarica rapida a 67W. Il device sarà lanciato con l0interfaccia proprietaria Xiaomi MIUI 14 basata su Android 13.

Il lancio sarà dedicato al mercato Cinese ma in seguito il devie potrebbe arrivare anche per il mercato internazionale. In questo caso, potrebbe essere commercializzato sotto il nome Poco F5.