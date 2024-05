Come se non bastassero le battaglie legali tra TikTok e tutte le altre app social, alla lista dei nemici della famosa applicazione cinese si aggiunge anche Twitch. La piattaforma americana di live streaming, acquistata da Amazon dieci anni fa, è stata a lungo la prima scelta per lo streaming live, primato perso nel tempo. Un nuovo feed, che imita quello tipico di TikTok, potrebbe smuovere le carte in tavola.

Twitch recentemente ha dovuto affrontare più del solito la concorrenza con il successo di YouTube Live, Kick, Rumble e altri. “Just Chatting” è una delle categorie più seguite, seguita da titoli popolari come League of Legends, Valorant e Fortnite. La rilevabilità sulla piattaforma, tuttavia, è stata a lungo un problema. I creators di nicchia faticano ad acquisire un pubblico vasto. Per mantenere il dominio sullo streaming live e aiutare i nuovi streamer, la piattaforma sta sperimentando un feed verticale simile a quello che ha reso così popolare TikTok.

Discovery Feed, la risposta di Twitch al feed verticale che ha portato TikTok al suo successo

La piattaforma ha confermato che sta integrando il nuovo “Discovery Feed” per tutti gli utenti Android e iOS. Il restyling complessivo dell’applicazione è previsto nei prossimi mesi. Il feed scorrevole in verticale, attualmente presente nella home, offre un mix di clip di breve durata e di live streaming, nelle corrispondenti sezioni “Clip” e “Live”. “Discovery ti mostrerà un mix di contenuti personalizzati di streamer che già ami e nuove community che pensiamo ti piaceranno”, dichiara l’azienda. Analogamente a TikTok e YouTube Shorts, il Discovery Feed di Twitch mostrerà annunci pubblicitari che intervallano le clip.

Entro fine maggio, questa homepage completamente diversa e orientata in verticale arriverà sui dispositivi di tutti gli utenti registrati. Potrebbero esserci variazioni nella presenza di pubblicità strettamente collegate alla tipologia di abbonamento di cui si è in possesso. La piattaforma rilascerà più dettagli in seguito, al termine dell’implementazione su larga scala. Ricordiamo che se non avete ancora il Discovery Feed in verticale potrebbe volerci un po’ di tempo o potrebbe essere necessario assicurarsi che l’app sia correttamente aggiornata.