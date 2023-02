In questo articolo, esamineremo alcuni trucchi per risparmiare su Amazon. Qui, scopriremo come sfruttare al meglio le offerte e le promozioni Amazon, come utilizzare i codici promozionali e i codici di sconto, come ottenere una spedizione gratuita e come utilizzare le Amazon Gift Card per risparmiare ulteriormente. Seguendo questi consigli, potrai risparmiare un sacco di soldi su Amazon!

Risparmiare su Amazon utilizzando i canali Telegram

Amazon è uno dei più grandi negozi online del mondo. Offre una vasta gamma di prodotti a prezzi convenienti. Tuttavia, con l’aumento della concorrenza, molti acquirenti cercano modi per risparmiare ulteriormente. Un modo semplice per risparmiare su Amazon è utilizzare i canali Telegram.

Telegram è una piattaforma di messaggistica che consente agli utenti di pubblicare e condividere contenuti, come offerte e codici sconto. Ci sono due canali di Telegram che offrono offerte e codici sconto su Amazon: TecnOfferte e CodiciScontoTech. Entrambi i canali offrono informazioni sui prodotti di Amazon, con prezzi ridotti e codici sconto.

TecnOfferte è uno dei più grandi canali di Telegram dedicati ai prodotti di Amazon. Offre offerte giornaliere su una vasta gamma di prodotti, tra cui elettronica, elettrodomestici, abbigliamento, giochi, libri e molto altro. I membri possono sfogliare le offerte e selezionare quelle che desiderano. TecnOfferte fornisce anche un codice sconto che può essere utilizzato per ulteriori sconti.

CodiciScontoTech è un altro grande canale di Telegram dedicato ai prodotti di Amazon. Offre offerte giornaliere su prodotti di informatica, come computer, laptop, tablet, stampanti e accessori. Inoltre, TecnOfferte fornisce codici sconto che possono essere utilizzati per ottenere ulteriori sconti sui prodotti.

Per utilizzare i canali di Telegram di TecnOfferte e CodiciScontoTech, è necessario prima iscriversi ai canali. Una volta iscritti, è possibile sfogliare le offerte e selezionare quelle che si desidera. È inoltre possibile condividere le offerte con i propri amici e seguaci.

Per applicare i codici sconto su Amazon, è necessario andare sul sito di Amazon, selezionare l’articolo desiderato e inserire il codice prima di effettuare il pagamento. Dopo aver inserito il codice, lo sconto verrà applicato automaticamente e verrà visualizzato sull’importo totale.

In conclusione, usare i canali Telegram di TecnOfferte e CodiciScontoTech è un modo semplice per risparmiare su Amazon. I membri di questi canali possono sfogliare le offerte giornaliere e trovare prodotti di qualità a prezzi ridotti. Inoltre, possono usare codici sconto per ottenere ulteriori sconti. Se sei un acquirente frequente di Amazon, i canali Telegram possono essere un ottimo modo per risparmiare.

Risparmiare su Amazon avendo Amazon Prime Gratis

Se vuoi provare Amazon Prime, devi semplicemente collegarti alla pagina di Amazon Prime, cliccare sul pulsante giallo “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni” e inserire i tuoi dati di accesso o creare un account. Dovrai inserire una carta di credito per completare l’iscrizione, ma non dovrai pagare nulla per i primi 30 giorni. Se deciderai di disattivare il rinnovo automatico al termine del periodo di prova, potrai comunque usufruire dei vantaggi di Amazon Prime. Puoi scegliere tra l’abbonamento mensile o l’abbonamento annuale, in base alle tue necessità.

Prime Gratis per gli studenti

Gli studenti in Italia possono ottenere 90 giorni di Prime Student gratuitamente come parte della promozione Amazon in corso. Prime Student è un programma creato appositamente per loro, con tutti i vantaggi di un abbonamento Prime tradizionale a metà prezzo. Per aderire, è necessario essere iscritti a un corso di istruzione universitaria o equivalente e fornire una prova della registrazione direttamente sulla pagina di registrazione. Prime Student include: film e serie TV su Prime Video, giochi e contenuti in-game gratis su Prime Gaming, streaming musicale su Amazon Music, spedizioni gratuite su prodotti acquistati dall’e-commerce, offerte esclusive e spazio illimitato per archiviare fotografie su Amazon Photos. Alla scadenza dei 90 giorni di prova gratuita, il prezzo sarà di 24,95 euro all’anno o 2,49 euro al mese. Tuttavia, sarà sempre possibile disattivare il rinnovo in qualsiasi momento.